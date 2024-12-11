Твой дом, строительная компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: проспект 100-летия Владивостока, 152 ст10

Индекс: 690069.0

Телефон: +7 (423) 268‒72‒72

Мобильный Телефон: +7‒914‒704‒01‒78

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Кровельные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк