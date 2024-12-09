Твой дом, торговая компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Гайдашовка, 1г

Индекс: 660131.0

Телефон: +7 (391) 215‒53‒70

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--124-eddk3awnc9a.xn--p1ai

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Деревообработка, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной (зимний период: пн-пт 9:00-18:00; сб 9:00-15:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты