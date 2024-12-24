Твой мир, торговая компания

город: Орел

Район: Орел городской округ

Адрес: Городская улица, 98г

Индекс: 302016.0

Телефон: +7 (4862) 99‒97‒97

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду