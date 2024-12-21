Твой мир, торговая компания
город: с. Отрадное
Район: Брянский район
Адрес: улица Первомайская, 70/1
Индекс: nan
Телефон: +7 (4832) 36‒66‒60
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.tvoi-mir.ru/
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк