Твой мир, торговая компания

город: с. Отрадное

Район: Брянский район

Адрес: улица Первомайская, 70/1

Индекс: nan

Телефон: +7 (4832) 36‒66‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.tvoi-mir.ru/

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк