Твоя кровля, торговая компания

город: Первоуральск

Район: Первоуральск городской округ

Адрес: Ленина, 31

Индекс: 623101.0

Телефон: +7 (3439) 22‒12‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/jkhl0XFLoy

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Гидроизоляционные работы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кованые изделия, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Светопрозрачные конструкции, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрок

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк