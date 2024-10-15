Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе

Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе

Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе

Преподаватель садоводства из Миннесоты стал чемпионом ежегодного конкурса по взвешиванию тыкв в Северной Калифорнии, где его огромные тыквы завоевывают главный приз четыре года подряд, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, садовод Трэвис Джинджер из Аноки, штат Миннесота, опередил своего ближайшего конкурента на 2,7 килограмма и одержал победу на 51-м чемпионате мира по взвешиванию тыкв в заливе Хаф-Мун, к югу от Сан-Франциско.

Вес его тыквы-победителя составил 1121 килограмм, что не дотянуло до мирового рекорда, который он установил в прошлом году, когда тыква весила 1247 килограмм.

Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе

44-летний Джингер рассказал, что он сосредоточен на здоровой почве и хорошем питании растений, но холодная осень с рекордно сильными дождями, вероятно, повлияла на рост его тыквы.

Джинджер и его семья везли свою гигантскую тыкву в Калифорнию в течение 35 часов.

Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе

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