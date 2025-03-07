Тушь для ресниц `LOREAL` LASH PARADISE BIG DEAL черная

1 290 ₽ 1 096 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 25 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 125 мм

Ширина упаковки: 19 мм

Длина упаковки: 19 мм

Тег: Тушь для ресниц

Раздел: тушь

Артикул 254696

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда L’Oreal Paris представляет новую тушь для ресниц Paradise Big Deal! Уникальная* силиконовая щеточка с щетинками разной длины позволяет придать невероятный равномерный объем и разделить реснички каждым взмахом кисти и увеличить их длину до 100%**. Реснички не склеиваются, а благодаря новой формуле с SELF-SMOOTHING COMPLEX™, ты можешь добиться эффекта бесконечно наслаиваемого объема. 1, 15, 30 или 100 слоев – все зависит только от тебя, а Paradise Big Deal поможет в реализации самых смелых образов. Сделай ставку на максимальный объем! Ты этого достойна. *Среди продуктов L’Oreal Paris ** Инструментальный тест, 30 женщин

Способ применения: Для получения максимального эффекта прокрасьте ресницы по всей длине в несколько слоев до… достижения желаемого объема и удлинения. Чтобы сделать взгляд более открытым, нанесите тушь сначала на нижние ресницы, а затем на верхние.

Состав: AQUA / WATER ● BEHENYL BEHENATE ● ACRYLATES COPOLYMER ● CETEARYL ALCOHOL ● STEARIC ACID ● PALMITIC ACID ● POLY C10-30 ALKYL ACRYLATE ● BUTYLENE GLYCOL ● PVP ● VP/EICOSENE COPOLYMER ● AMINOMETHYL PROPANEDIOL ● KAOLIN ● PHENOXYETHANOL ● CAPRYLYL GLYCOL ● PENTYLENE GLYCOL ● POTASSIUM CETYL PHOSPHATE ● MYRISTIC ACID ● [+/- МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ: CI 77491, CI 77492, CI 77499 / IRON OXIDES ● ] Обзор от бренда