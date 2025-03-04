Тушь для ресниц `LOREAL` TELESCOPIC LIFT тон черный

Тушь для ресниц `LOREAL` TELESCOPIC LIFT тон черный

Тушь для ресниц `LOREAL` TELESCOPIC LIFT тон черный

  • Максимальная скидка по карте -15%

ВСЕ ОТТЕНКИ Тушь для ресниц `LOREAL` TELESCOPIC LIFT тон черный Артикул 226816 1 090 ₽ 926 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 26 г
  • Текстура: жидкая
  • Высота упаковки: 133 мм
  • Ширина упаковки: 19 мм
  • Длина упаковки: 19 мм
  • Тег: Тушь для ресниц
  • Раздел: тушь
  • Артикул 226816
  • Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY

Все товары бренда Подними ресницы на новый уровень: +5 миллиметров удлинения! L’Oreal Paris представляет новую тушь Telescopic Lift [Телескопик Лифт]! Уникальная щеточка с щетинками-крючками для захвата ресничек от самых корней: приподнимает, подкручивает и удлиняет! Осмелься на все и сразу: +5 миллиметров заметного удлинения, приподнятия ресничек и еще большего объема! Невероятная стойкость — тушь не отпечатывается, не размазывается и не оставляет комочков в течение дня благодаря уникальной формуле с церамидом! Попробуй новую тушь от L’Oreal Paris – Telscopic Lift в премиальном дизайне!

Способ применения: 2 простых шага для достижения максимального эффекта туши: 1.Приподнимите реснички от самых корней,… используя фронтальную часть щеточки. 2.Используйте боковую часть щеточки для разделения ресничек, достижения объема и удлинения

Состав: G2004675 — INGREDIENTS: AQUA / WATER • BEHENYL BEHENATE• ACRYLATES COPOLYMER • CETEARYL ALCOHOL • STEARIC ACID• PALMITIC ACID • POLY C10-30 ALKYL ACRYLATE • PVP •VP/EICOSENE COPOLYMER • AMINOMETHYL PROPANEDIOL •PHENOXYETHANOL • CAPRYLYL GLYCOL • PENTYLENE GLYCOL •POTASSIUM CETYL PHOSPHATE • MYRISTIC ACID •2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL [+/- MAY CONTAIN / PEUT CONTENIR: C171499 / /IRON OXIDES J. (F. Z295368/1) Обзор от бренда

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