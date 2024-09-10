Тушь для ресниц `LOREAL` VOLUME MILLION LASHES PANORAMA черная

1 020 ₽ 750 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 25 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 116 мм

Ширина упаковки: 19 мм

Длина упаковки: 19 мм

Тег: Тушь для ресниц

Раздел: тушь

Артикул 242793

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда L’Oreal Paris представляет новую тушь PANORAMA для тех, кто не согласен на меньшее. Панорамный объем, на 40% более открытый взгляд и уникальная силиконовая щеточка с многоуровневыми щетинками. Благодаря запатентованной технологии «stretch-flex» тушь PANORAMA захватывает реснички от внутреннего до внешнего уголка глаза, создавая эффект пышных ресниц. Пришло время взглянуть на мир по-другому с новой тушью PANORAMA от L’Oreal Paris. Вы этого достойны.

Способ применения: Для достижения наилучшего результата используйте тонкий кончик щеточки для более коротких… внутренних и нижних ресниц, а более толстый — для более длинных средних ресниц. Нанесите второй слой после высыхания для придания объема.

Состав: AQUA / WATER ● PROPYLENE GLYCOL ● STYRENE/ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER ● POLYURETHANE-35 ● CERA ALBA / BEESWAX ● SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE ● GLYCERYL STEARATE ● CETYL ALCOHOL ● PEG-200 GLYCERYL STEARATE ● ETHYLENEDIAMINE/STEARYL DIMER DILINOLEATE COPOLYMER ● COPERNICIA CERIFERA CERA / CARNAUBA WAX ● STEARIC ACID ● PALMITIC ACID ● ETHYLENE/VA COPOLYMER ● ALCOHOL DENAT. ● PARAFFIN ● AMINOMETHYL PROPANEDIOL ● PHENOXYETHANOL ● CAPRYLYL GLYCOL ● GLYCERIN ● HYDROXYETHYLCELLULOSE ● BUTYLENE GLYCOL ● METHYLPROPANEDIOL ● XANTHAN GUM ● CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE ● SODIUM LAURETH SULFATE ● RAYON ● MYRISTIC ACID ● TETRASODIUM EDTA ● PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE ● POTASSIUM SORBATE ● PHENYLPROPANOL ● SILICA ● BAMBUSA VULGARIS EXTRACT ● [+/- MAY CONTAIN CI 77491, CI 77492, CI 77499 / IRON OXIDES ●