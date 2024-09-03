Тушь для ресниц `LUXVISAGE` XXL суперобъем, эффект накладных ресниц (черная)

443 ₽ 376 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 22 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 130 мм

Ширина упаковки: 16 мм

Длина упаковки: 16 мм

Тег: Тушь для ресниц

Раздел: тушь

Артикул 201952

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда Тушь для ресниц XXL Мгновенный эффект накладных ресниц. Ресницы на 50 % длиннее и гуще с каждым новым слоем.

Придает невероятный объем и длину с первого нанесения. С каждым новым слоем ресницы еще гуще и длиннее. Пластиковая конусообразная щеточка с заостренным кончиком идеально прокрашивает даже самые короткие реснички. Однородная текстура туши равномерно наносится на ресницы, не утяжеляя их. Стойко держится весь день, не осыпается и не размазывается.

Способ применения: Для естественного объема прокрасьте ресницы на верхнем и нижнем веке. Для эффекта суперобъема и… накладных ресниц нанесите второй слой туши.

Состав: AQUA, SYNTHETIC BEESWAX, PARAFFIN, ACACIA SENEGAL GUM, STEARIC ACID, TRIETHANOLAMINE, PALMITIC ACID, COPERNICIA CERIFERA CERA, GLYCERYL STEARATE, POLYBUTENE, VP/EICOSENE COPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, HYDROGENATED rice bran wax, ORYZA SATIVA BRAN WAX, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, MYRISTIC ACID, ARACHIDIC ACID, BEHENIC ACID, OLEIC ACID, CI 77499.