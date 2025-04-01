Тушь для ресниц `NOTE` FULL BLOOM LASH MASCARA для пышного объема и разделения

979 ₽ 489 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Что может быть прекраснее весеннего цветения? Где расцветают цветы, там расцветает любовь. Живите так, как будто сейчас весна! С тушью Full Bloom. С ней каждая ресничка раскрывается, как нежный бутон. Одно прикосновение кисточкой, и реснички подкручены к солнцу, как лепестки цветов! Легкая формула туши увеличивает объём, удлиняет ресницы, подкручивает и держится весь день! Тушь содержит 90% натуральных ингредиентов, мгновенно увлажняет, кондиционирует и улучшает состояние ресниц. Комбинация восков карнаубского, сенегальной акации, рисовых отрубей и фруктового воска мирики с маслом подсолнечника делает структуру туши эластичной, способной к многократному наслаиванию. Экстракты дикой ромашки и цветков розы питают и оздоравливают ресницы, разглаживают чешуйки. Упаковка туши изготовлена на 79% из переработанного пластика, так NOTE вносит свой вклад в сохранение природы. Тушь прошла офтальмологическое тестирование. Подходит для чувствительных глаз и для глаз с контактными линзами.

Способ применения: Нанесите тушь на верхние и нижние ресницы. Для более выразительного взгляда используйте тушь в 2-3… слоя

Состав: AQUA, SYNTHETIC BEESWAX, COPERNICIA CERIFERA CERA, GLYCERYL STEARATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED CERA, ACACIA SENEGAL GUM, PROPANEDIOL, LACTOBACILLUS FERMENT, MYRICA CERIFERA FRUIT WAX, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, ORYZA SATIVA CERA, VP/VA COPOLYMER, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, GALACTOARABINAN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HYDROXIDE, ORMENIS MULTICAULIS FLOWER CERA, ROSA CENTIFOLIA FLOWER CERA, ROSA DAMASCENA FLOWER CERA, CI 77499. Обзор от бренда

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 28 г

Высота упаковки: 125 мм

Ширина упаковки: 22 мм

Длина упаковки: 22 мм

Тег: Тушь для ресниц

Раздел: тушь

Артикул 229254

Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY



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