Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` CURVE SCANDALE с эффектом изгиба и объема тон черный

695 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 19 г

Высота упаковки: 140 мм

Ширина упаковки: 27 мм

Длина упаковки: 27 мм

Тег: Тушь для ресниц

Раздел: тушь

Артикул 254114

Все товары бренда Это не тушь, а настоящий скандал — CURVE SCANDALE от VIVIENNE SABÓ в силиконовом чехле для экстремального изгиба и объема ресниц! Она создаст подкручивающий эффект на целый день, будто ты только что воспользовалась керлером. Пришло время пробовать более изысканные удовольствия. Знаем, как важно каждой найти тот самый верный угол и изгиб, который подарит ей самые сильные, самые яркие впечатления. Тот самый головокружительный восторг от объема и изгиба ресниц. Тушь CURVE SCANDALE в насыщенном черном цвете придает глазам яркость, легко наносится в несколько слоев без комочков, а ее формула обеспечивает невероятную стойкость. Вау-эффект настигнет тебя сам: щеточка из мягкого гибкого силикона, разработанная с учетом женской анатомии, поможет добраться до точки твоего наслаждения, прокрасит даже самые короткие ресницы и придаст им скандальный изгиб. А множество упругих зубчиков разной длины с двух сторон добавят больше ощущений в процесс макияжа. Попробовав этот изогнутый инструмент один раз, ты уже не захочешь возвращаться к обычным прямым щеточкам. С тушью CURVE SCANDALE твои ресницы — это твои самые скандальные и соблазнительные изгибы, о которых все будут говорить.

Способ применения: Использовать по назначению

Состав: AQUA , SYNTHETIC BEESWAX, PARAFFIN, ACACIA SENEGAL GUM, STEARIC ACID, TRIETHANOLAMINE, PALMITIC ACID, GLYCERYL STEARATE, VP/EICOSENE COPOLYMER, COPERNICIA CERIFERA CERA, POLYBUTENE, BUTYLENE GLYCOL, ORYZA SATIVA CERA, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CI 77499. Обзор от бренда