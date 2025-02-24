Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` `ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ПОДРУЖКИ` CABARET PREMIERE MON AMIE Anniversary Edition тон 01 черная суперобъемная 9 мл

557 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 20 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 119 мм

Ширина упаковки: 17 мм

Длина упаковки: 17 мм

Тег: Тушь для ресниц

Раздел: тушь

Артикул 254104

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда Тушь для ресниц CABARET PREMIÈRE от VIVIENNE SABÓ с эффектом сценического объема в уникальном дизайне MON AMIE — эксклюзивно в сети «Подружка».

Остается рядом на протяжении многих лет, помогает в любую минуту, дарит хорошее настроение и никогда не подводит — для многих девушек CABARET PREMIÈRE уже стала близкой подругой. Необычный дизайн флакона MON AMIE шутливо обыгрывает жанр диалогов, которым всегда есть место в женской дружбе: свежие сплетни, скандальные слухи или горячие обсуждения последних событий.

С этой тушью в центре внимания всегда будешь ты, и люди вокруг не смогут удержаться от завистливых обсуждений твоих длинных и пышных ресниц. За 10 лет CABARET PREMIÈRE стала устойчива к сплетням: не осыпается и не смазывается, своей стойкостью создает ощущение, что ты нанесла ее на ресницы буквально пару минут назад. Такой эффект может повлечь за собой лишь восторженные отзывы!

CABARET PREMIÈRE с легкой эластичной текстурой обволакивает ресницы, не оставляя комочков, обеспечивает уход и защиту. Пластиковая щеточка с зауженным кончиком равномерно распределяет тушь по ресницам, разделяет их и придает феноменальный объем.

Раздели удовольствие от использования туши VIVIENNE SABÓ в дизайне MON AMIE с любимой подругой. В процессе нанесения макияжа вам точно будет, что обсудить.

Способ применения: Использовать по назначению

Состав: AQUA (WATER), SYNTHETIC BEESWAX, PARAFFIN, ACACIA SENEGAL GUM, STEARIC ACID, TRIETHANOLAMINE, PALMITIC ACID, POLYBUTENE, GLYCERYL STEARATE, VP/EICOSENE COPOLYMER, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, BUTYLENE GLYCOL, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX, MICA, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, ALUMINA, MALTODEXTRIN, TIN OXIDE, (+/- CI 77499, CI 77492, CI 77491, CI 77007, CI 77891, CI 19140, CI 42090, CI 75470). Обзор от бренда