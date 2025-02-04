Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` `ЭКСКЛЮЗИВНО В ПОДРУЖКЕ` CABARET PREMIERE Black Edition тон 01 черная суперобъемная

557 ₽ 357 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 21 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 120 мм

Ширина упаковки: 19 мм

Длина упаковки: 19 мм

Тег: Тушь для ресниц

Раздел: тушь

Артикул 251539

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда Черная тушь для ресниц с эффектом сценического объема CABARET PREMIÈRE от VIVIENNE SABÓ в новом дизайне — эксклюзивно для сети «Подружка».

Она сделает ресницы объемными и разделенными. Пластичная текстура обеспечивает ресницам уход и защиту, предотвращая осыпание туши. Уникальная пластиковая щеточка с зауженным кончиком равномерно распределяет тушь по ресницам, разделяет их и придает феноменальный объем.

Эксклюзивная тушь CABARET PREMIÈRE упакована в черный матовый флакон с серебристой деталью — порадуйте себя любимой косметикой в лимитированном дизайне!

Способ применения: Использовать по назначению

Состав: AQUA (WATER), SYNTHETIC BEESWAX, PARAFFIN, ACACIA SENEGAL GUM, STEARIC ACID, TRIETHANOLAMINE, PALMITIC ACID, POLYBUTENE, GLYCERYL STEARATE, VP/EICOSENE COPOLYMER, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, BUTYLENE GLYCOL, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX, MICA, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, ALUMINA, MALTODEXTRIN, TIN OXIDE. +/-: CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77007. Обзор от бренда