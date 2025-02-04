Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` `ЭКСКЛЮЗИВНО В ПОДРУЖКЕ` CABARET PREMIERE Black Edition тон 01 черная суперобъемная

Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` `ЭКСКЛЮЗИВНО В ПОДРУЖКЕ` CABARET PREMIERE Black Edition тон 01 черная суперобъемная

Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` `ЭКСКЛЮЗИВНО В ПОДРУЖКЕ` CABARET PREMIERE Black Edition тон 01 черная суперобъемная

557 ₽ 357 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Вес в упаковке: 21 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 120 мм
  • Ширина упаковки: 19 мм
  • Длина упаковки: 19 мм
  • Тег: Тушь для ресниц
  • Раздел: тушь
  • Артикул 251539
  • Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY

Все товары бренда Черная тушь для ресниц с эффектом сценического объема CABARET PREMIÈRE от VIVIENNE SABÓ в новом дизайне — эксклюзивно для сети «Подружка».

Она сделает ресницы объемными и разделенными. Пластичная текстура обеспечивает ресницам уход и защиту, предотвращая осыпание туши. Уникальная пластиковая щеточка с зауженным кончиком равномерно распределяет тушь по ресницам, разделяет их и придает феноменальный объем.

Эксклюзивная тушь CABARET PREMIÈRE упакована в черный матовый флакон с серебристой деталью — порадуйте себя любимой косметикой в лимитированном дизайне!

Способ применения: Использовать по назначению

Состав: AQUA (WATER), SYNTHETIC BEESWAX, PARAFFIN, ACACIA SENEGAL GUM, STEARIC ACID, TRIETHANOLAMINE, PALMITIC ACID, POLYBUTENE, GLYCERYL STEARATE, VP/EICOSENE COPOLYMER, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, BUTYLENE GLYCOL, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX, MICA, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, ALUMINA, MALTODEXTRIN, TIN OXIDE. +/-: CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77007. Обзор от бренда

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