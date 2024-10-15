Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` MOORE MOORE с эффектом подкручивания и объема тон 01 Черный

Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` MOORE MOORE с эффектом подкручивания и объема тон 01 Черный

Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` MOORE MOORE с эффектом подкручивания и объема тон 01 Черный

445 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Вес в упаковке: 20 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 120 мм
  • Ширина упаковки: 17 мм
  • Длина упаковки: 17 мм
  • Тег: Тушь для ресниц
  • Раздел: тушь
  • Артикул 250678
  • Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY

Все товары бренда MOORE MOORE — тушь для ресниц с эффектом подкручивания и объема от VIVIENNE SABÓ. С ней твой взгляд станет таким же, как взгляд любимой кошки: игривым, озорным и бесконечно очаровательным.

Тушь создает завораживающий закругленный эффект без использования керлера. Щеточка изогнутой формы идеально приподнимает, подкручивает ресницы, придает объем и эффект кошачьего взгляда. Тушь во флаконе лазурного цвета с изображением изящных кошечек делает ресницы густыми, а взгляд — выразительным. Ты можешь наслаивать ее без комочков для экстремального объема.

Тушь MOORE MOORE от VIVIENNE SABÓ не только придаст ресницам изгиб и объем, но и наполнит взгляд любовью и нежностью, которую нам дарят наши домашние питомцы.

Способ применения: Наносить тушь зигзагообразными движениями от корней ресниц до самых кончиков.

Состав: AQUA, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX, PVP, COPERNICIA CERIFERA CERA [COPERNICA CERIFERA (CARNAUBA) WAX], STEARIC ACID, VP/HEXADECENE COPOLYMER, GLYCERIN, CETEARETH-25, POLYBUTENE, AMINOMETHYL PROPANOL, CAPRYLYL GLYCOL, PULLULAN, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PANTHENOL, CI 77499.

youcanchoose

Крем для лица `EVELINE` CONTOUR CORRECTION омолаживающий 60+ (моделирующий овал лица) 50 мл

Крем для лица `EVELINE` CONTOUR CORRECTION омолаживающий 60+ (моделирующий овал лица) 50 мл

Австралия выделила 64 миллиона долларов на защиту от птичьего гриппа

Австралия выделила 64 миллиона долларов на защиту от птичьего гриппа

Жителя Польши задержали в аэропорту из-за комплимента супруге

Жителя Польши задержали в аэропорту из-за комплимента супруге

В Китае нашли древнюю гробницу возрастом пять тысяч лет

В Китае нашли древнюю гробницу возрастом пять тысяч лет

Китаец получил компенсацию 1,6 млн тенге после измены жены, а потом его арестовали

Китаец получил компенсацию 1,6 млн тенге после измены жены, а потом его арестовали

Отар Кушанашвили в своей манере заявил, что поборол рак

Отар Кушанашвили в своей манере заявил, что поборол рак

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.