Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` MOORE MOORE с эффектом подкручивания и объема тон 01 Черный

445 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 20 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 120 мм

Ширина упаковки: 17 мм

Длина упаковки: 17 мм

Тег: Тушь для ресниц

Раздел: тушь

Артикул 250678

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда MOORE MOORE — тушь для ресниц с эффектом подкручивания и объема от VIVIENNE SABÓ. С ней твой взгляд станет таким же, как взгляд любимой кошки: игривым, озорным и бесконечно очаровательным.

Тушь создает завораживающий закругленный эффект без использования керлера. Щеточка изогнутой формы идеально приподнимает, подкручивает ресницы, придает объем и эффект кошачьего взгляда. Тушь во флаконе лазурного цвета с изображением изящных кошечек делает ресницы густыми, а взгляд — выразительным. Ты можешь наслаивать ее без комочков для экстремального объема.

Тушь MOORE MOORE от VIVIENNE SABÓ не только придаст ресницам изгиб и объем, но и наполнит взгляд любовью и нежностью, которую нам дарят наши домашние питомцы.

Способ применения: Наносить тушь зигзагообразными движениями от корней ресниц до самых кончиков.

Состав: AQUA, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX, PVP, COPERNICIA CERIFERA CERA [COPERNICA CERIFERA (CARNAUBA) WAX], STEARIC ACID, VP/HEXADECENE COPOLYMER, GLYCERIN, CETEARETH-25, POLYBUTENE, AMINOMETHYL PROPANOL, CAPRYLYL GLYCOL, PULLULAN, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PANTHENOL, CI 77499.