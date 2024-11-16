Тысячи человек подали иск против компании Philips из-за опасных аппаратов для дыхания

Пользователи аппаратов для дыхания подали коллективный иск против компании Philips Respironics в Европе. Среди истцов – около 20 тысяч граждан Германии, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, иск связан с серьезными проблемами в устройствах, которые компания отозвала три года назад.

«Причиной отзыва стало обнаружение дефектного материала, который использовался в аппаратах. Материал мог разрушаться и попадать в дыхательные пути пользователей. Кроме того, в некоторых устройствах были выявлены потенциально опасные химические вещества», – пишет издание.

По данным NDR, дефект коснулся около 1,2 миллиона человек в Европе, что делает этот отзыв аппаратов одним из крупнейших в истории медицинского оборудования.

С коллективным иском выступила итальянская организация по защите прав потребителей. В случае успеха коллективного иска люди, использовавшие аппараты, могут получить компенсацию за причиненный ущерб.

В Philips утверждают, что проведенные тесты не выявили значительных рисков для здоровья пациентов.