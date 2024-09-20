Тысячи людей эвакуировали в Италии из-за наводнения

Около 1000 человек эвакуировали на севере Италии из-за смертоносных наводнений, обрушившихся на несколько стран Европы. Из-за наводнения в Румынии, Польше, Чехии и Австрии погибло не менее 24 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, «дождь лил непрерывно более 48 часов, не переставая».

В регионе были закрыты школы, приостановлено движение некоторых видов транспорта, а три реки вышли из берегов.

По данным региональных властей, в мае 2023 года в результате двух проливных дождей и оползней в Эмилии-Романье погибли 17 человек и был нанесен ущерб на сумму 8,5 млрд евро.

Тем временем отступление воды в Центральной Европе обнажило колоссальные масштабы разрушений, вызванных исключительно сильными дождями, начавшимися неделю назад.