Тысячи людей устремились в Сирию, спасаясь от обостряющегося конфликта в Ливане

Тысячи людей устремились в Сирию, спасаясь от обостряющегося конфликта в Ливане

Тысячи людей устремились в Сирию, спасаясь от обостряющегося конфликта в Ливане

Семьи, спасающиеся от обостряющегося конфликта в Ливане, хлынули в Сирию, часами стоя в пробках, чтобы добраться до относительно безопасной страны, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, семьям, спасающимся от обостряющегося конфликта в Ливане, приходится часами простаивать в пробках, чтобы добраться до относительно безопасной страны, охваченной войной.

По оценкам официальных лиц ООН, тысячи ливанских и сирийских семей уже совершили поездку. Ожидается, что эти цифры будут расти, поскольку Израиль нацелился на южный и восточный Ливан в ходе воздушной бомбардировки, в результате которой, по словам местных чиновников, на этой неделе погибло более 600 человек, по крайней мере четверть из которых – женщины и дети.

Очереди из автобусов и автомобилей растянулись на несколько километров (миль) от границы с Сирией, начиная с понедельника, и некоторые семьи были замечены проделавшими этот путь пешком. Оказавшись в Сирии, люди ждали еще несколько часов, чтобы их проверили перегруженные пограничники, а спасатели раздавали еду, воду, матрасы и одеяла.

youcanchoose

Астрономы обещают огненное кольцо 2 октября: где его найти

Астрономы обещают огненное кольцо 2 октября: где его найти

Китайская фирма уволила сотрудницу за отказ купить завтрак боссу

Китайская фирма уволила сотрудницу за отказ купить завтрак боссу

Появились первые снимки уникальной кометы

Появились первые снимки уникальной кометы

Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Glow Cushion SPF 45/Pa+++ Ухаживающий тональный кушон для лица | 1-N95

Tom Ford Runway Lip Pencil Карандаш для губ | 101 Close-up

Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов

Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.