Тысячи москитов напали на посетителей парка аттракционов в Италии

Тысячи москитов напали на посетителей парка аттракционов в Италии

Тысячи москитов напали на посетителей парка аттракционов в Италии

Посетителей тематического парка развлечений Gardaland недалеко от Вероны атаковали тысячи москитов. Отдыхающие были вынуждены спасаться бегством, сообщает Zakon.kz.

Хронику событий собрали журналисты Bild со ссылкой на итальянские СМИ.

«Мы были в купальниках, как вдруг на нас налетела туча насекомых и атаковала нас. Этот день стал для моей семьи настоящим кошмаром, теперь нам надо лечиться антибиотиками», – рассказал один из пострадавших отдыхающих телеканалу Telebari.

Другой мужчина сообщил изданию L’Arena, что на посетителей парка напали странные насекомые, не похожие на комаров: по его словам, они кусались очень больно и проникали везде, даже под нижнее белье. Многие посетители парка из-за атаки насекомых потребовали вернуть им деньги.

По словам специалистов, на туристов, по всей видимости, напали песчаные мухи. Они имеют размер всего несколько миллиметров, однако их укусы крайне болезненны. Эксперты полагают, что агрессивное поведение насекомых можно объяснить погодными условиями и высокой влажностью в районе озера Гарда на севере Италии.

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