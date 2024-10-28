Тысячилетний клад, найденный при раскопках, продали за 5,6 миллионов долларов

Тысячилетний клад, найденный при раскопках, продали за 5,6 миллионов долларов

Клад из более чем 2500 серебряных монет, пролежавших в земле тысячу лет, будет выставлен в британских музеях после того, как был приобретен для страны, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, на фермерском поле на юго-западе Англии Адам Стэплз и шесть его друзей нашли клад из более чем 2500 серебряных монет, которые пролежали в земле почти тысячу лет. Оцененные 5,6 млн долларов и направляющиеся в музей, они помогут пролить свет на бурные последствия нормандского завоевания Англии.

Клад, обнаруженный в 2019 году и недавно приобретенный South West Heritage Trust, насчитывал 2584 серебряных пенни, отчеканенных в период с 1066 по 1068 год.

На некоторых из них был изображен король-завоеватель Вильгельм I, а на других – его побежденный предшественник англосаксонского происхождения Гарольд II.

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