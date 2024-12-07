Тюменский завод фасадного декора

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Ялуторовский тракт 11 километр, 19

Индекс: 625019.0

Телефон: +7 (3452) 57‒90‒18

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tzfd.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Ландшафтная архитектура, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк