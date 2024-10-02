У берегов африканского Джибути затонули две лодки с мигрантами

У берегов африканского Джибути затонули две лодки с мигрантами

У берегов африканского Джибути затонули две лодки с мигрантами

45 мигрантов погибли в результате крушения двух кораблей у берегов восточноафриканского государства Джибути, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, международная организация по миграции сообщила в сообщении на X, что лодки покинули Йемен с 310 людьми на борту, и на данный момент спасено 32 выживших.

В ведомстве также добавивили, что они оказывают поддержку государственным службам по чрезвычайным ситуациям в проведении поисково-спасательных операций.

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