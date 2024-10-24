У берегов Италии обнаружили 2000-летний храм древней цивилизации

У берегов Италии обнаружили 2000-летний храм древней цивилизации

У берегов Италии обнаружили 2000-летний храм древней цивилизации

Археологи обнаружили у побережья города Поццуоли в Италии руины 2000-летнего храма, который столетиями оставался нетронутым, сообщает Zakon.kz.

Ученые предполагают, что его построили набатеи – кочевые арабские племена, основавшие знаменитый город Петра в Иордании. Эта древняя цивилизация упоминается в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Религиозный храм имел прямоугольную планировку и два помещения, стены в которых выполнены в римском стиле. На них выгравированы латинские надписи Dusari sacrum, что означает «посвящен Душаре». Речь идет о верховном божестве набатеев.

Руины здания расположены примерно в 46 метрах от побережья Поццуоли, который в прошлом служил важным портом для римских кораблей, перевозивших товары. Вулканическая активность в этом районе покрыла древние стены слоями лавы.

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