У Ватикана появился талисман в стиле аниме

У Ватикана появился талисман в стиле аниме

У Ватикана появился талисман в стиле аниме

Ватикан представил аниме-маскота, который станет символом Юбилейного 2025 года. Новый талисман призван привлечь к церкви молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Аниме-персонажа зовут Люче. Ее имя в переводе с итальянского означает «свет». Ее создателем стал итальянский художник Симоне Леньо, сооснователь бренда tokidoki.

Девочка с голубыми волосами одета в желтый плащ, на ее ботинках видна грязь от пройденных дорог, на груди — католический крест. Желтый плащ — это отсылка к флагу Ватикана. В руках она держит посох, символ паломничества.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par tokidoki (@simonelegno)

Маскот представляет собой девушку в желтом дождевике, символизирующем флаг Ватикана, с испачканными грязью ботинками от пройденных дорог. В ее глазах мерцают ракушки – отсылка к раковинам гребешка на пути святого Иакова, символу паломничества. На шее – паломнический крест.

Художник, как отмечено в публикации Catholic News Agency, также придумал «подруг-пилигримов» Люче по имени Фе, Синь и Скай.

2025 год объявлен Юбилейным, или Святым, годом. Тема Святого года – Pilgrims of Hope («Паломники надежды»). Год официально начнется в Рождество, 24 декабря 2024 года, с открытия Святых Врат в соборе Святого Петра, и закончится 6 января 2026 года.

Примечательно, что архиепископ Рино Физичелла, главный организатор мероприятий в честь Юбилейного года, назвал талисман символом стремления Ватикана взаимодействовать с «поп-культурой, которую так любит наша молодежь».

Интересно, что летом 2024 года стало известно, что католическая церковь Ватикана канонизирует умершего от лейкемии Карло Акутиса. Он был компьютерным гиком и геймером.

youcanchoose

Президент Таджикистана призвал остановить преследования за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана призвал остановить преследования за лайки в соцсетях

Археологи очистили от копоти удивительные древнеегипетские декорации

Археологи очистили от копоти удивительные древнеегипетские декорации

Постояльцы аргентинского отеля стали жертвами его хлипкой конструкции

Постояльцы аргентинского отеля стали жертвами его хлипкой конструкции

Полоски и палочки для носа `BRING GREEN` из набора для очищения пор 3 шт (двухступенчатый уход – шаг 1 и шаг 2)

Полоски и палочки для носа `BRING GREEN` из набора для очищения пор 3 шт (двухступенчатый уход – шаг 1 и шаг 2)

Есть погибшие: в Австралии родительница врезалась на машине в забор школы

Есть погибшие: в Австралии родительница врезалась на машине в забор школы

ВОЗ: туберкулез вытесняет COVID по смертности среди инфекционных заболеваний

ВОЗ: туберкулез вытесняет COVID по смертности среди инфекционных заболеваний

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.