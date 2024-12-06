У Виктора, магазин строительных материалов и металлопроката

город: Норильск

Район: Норильск городской округ

Адрес: Энергетическая улица, 2ж

Индекс: 663300.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒908‒033‒02‒61

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлообработка, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду