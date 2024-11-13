Участницы митинга в Тбилиси столкнулись с полицией

Участницы митинга в Тбилиси столкнулись с полицией

13 ноября в столице Грузии произошло столкновение участниц митинга с полицейскими страны, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в ходе акции протеста «Верните наш голос», во время которой женщины стали требовать провести перевыборы в парламент. Таким образом участницы протеста заявили о нарушениях тайны голосования на выборах 26 октября.

Протестующие заявили, что намерены подать индивидуальные обращения в ЦИК, настаивая на необходимости повторного голосования. В итоге, требования митингующих переросли в столкновение между ними и стражами порядка.

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11 ноября президент страны Саломе Зурабишвили с высокой трибуны озвучила предложение о проведении новых выборов в парламент Грузии. В этот же день в Тбилиси акцию протеста подхватила шведская экоактивистка Грета Тунберг, которую назвали «тяжелой артиллерией» Зурабишвили.

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