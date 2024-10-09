Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за «взлом белков»

Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за «взлом белков»

Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за "взлом белков"

9 октября 2024 года Нобелевскую премию по химии вручили трем ученым за исследование структуры белков. Эти открытия позволят создать новые лекарства и вакцины, сообщает Zakon.kz.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2024 год стали Дэвид Бейкер – «за вычислительный дизайн белков», а также Демис Хассабис и Джон Джампер из дочерней компании Google – Google DeepMind – «за предсказание структуры белков».

В сообщении пресс-службы Нобелевского комитета отмечено:

«Они взломали код удивительной структуры белков».

Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за "взлом белков"

В 2023 году Нобелевскую премию по химии разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

Нобелевская неделя в 2024 году началась 7 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, удостоенные награды за открытие микроРНК и определение ее роли в генетике.

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