Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за «взлом белков»

9 октября 2024 года Нобелевскую премию по химии вручили трем ученым за исследование структуры белков. Эти открытия позволят создать новые лекарства и вакцины, сообщает Zakon.kz.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2024 год стали Дэвид Бейкер – «за вычислительный дизайн белков», а также Демис Хассабис и Джон Джампер из дочерней компании Google – Google DeepMind – «за предсказание структуры белков».

В сообщении пресс-службы Нобелевского комитета отмечено:

«Они взломали код удивительной структуры белков».

В 2023 году Нобелевскую премию по химии разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

Нобелевская неделя в 2024 году началась 7 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, удостоенные награды за открытие микроРНК и определение ее роли в генетике.