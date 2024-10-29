Ученые обнаружили в Мексике тайный город майя возрастом 3000 лет

Лазерное сканирование помогло выявить более 6 500 построек в мексиканском тайном городе майя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в Мексике обнаружен затерянный город майя с храмовыми пирамидами и площадями. Археологи использовали лазерное картографирование, чтобы найти этот город. Они назвали его Валерианой. На протяжении 3 тыс. лет город был скрыт от человеческих глаз в джунглях.

Открытие в юго-восточном мексиканском штате Кампече произошло после того, как антрополог из Университета Северной Аризоны Люк Олд-Томас начал задаваться вопросом, может ли современное лазерное картографирование пролить свет на затерянный город майя.

«Тогда команда ученых создала трехмерные модели на участке площадью 80 кв. км в Кампече, что позволило им нанести на карту области, невидимые невооруженным глазом. Этот объект обнаружен большим трудом археологов, которые кропотливо ходили по каждому квадратному метру, вырубая растительность, чтобы увидеть груду камней, которые могли быть чьим-то домом в древности», – пишет издание.

Лазерное сканирование помогло наткнуться на город площадью 34 кв. км с культовыми каменными пирамидами, домами и другой инфраструктурой. Существуют еще сотни задокументированных поселений майя. Однако найти остальные поселения будет не так легко, признают ученые.

«Мы нашли не только сельские районы и небольшие поселения, также обнаружили большой город с пирамидами прямо рядом с единственным шоссе в этом районе, недалеко от города, где люди годами активно занимались сельским хозяйством близ руин», – сказал инициатор исследования Люк Олд-Томас.

Для измерения расстояний и создания трехмерных моделей находки команда организовала воздушную съемку с помощью лазерного сканера.

«Метод и лазер, называемый «лидар», позволяет нам быстро картировать большие площади с высокой точностью и уровнем детализации. Мы были удивлены находке, даже не предполагали, что город окажется настолько огромным», – добавил археолог.

Группа обнаружила два квартала города майя, в одном из которых находилась отчетливая псевдопирамида, идентичная найденной в Рио-Бек – археологическом памятнике майя доколумбовой эпохи, расположенном недалеко от границы с Гватемалой на полуострове Юкатан.

Валериана располагалась близ пресноводной лагуны. Там были такие архитектурные объекты, как плотина, площадка для игры, дома и террасы. Но особыми достопримечательностями являлись изогнутый амфитеатр, храмовые пирамиды и водохранилище.

Массовое захоронение людей, которых принесли в жертву в ходе древних ритуалов майя, нашли в Мексике.