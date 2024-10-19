Ученые объяснили происхождение «таинственных» шаров на пляжах Сиднея

Пляж расположенный в Сиднее (Австралия) Бонди-Бич вновь открылся для купания после того, как на его берег выбросило около 2 тыс. черных «шаров», сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, смолоподобные сферы начали появляться на пляжах Сиднея 15 октября в результате чего зоны купания были закрыты из-за опасений, что они могут быть очень токсичными.

Власти заявляют, что лабораторные исследования продолжаются, чтобы точно определить, откуда взялись шары. Рабочие в оранжевых комбинезонах и масках собирали шары в течение последних нескольких дней.

Первоначально считалось, что это смоляные шарики, образующиеся при контакте нефти с мусором и водой, образованные в результате разливов нефти.

Власти заявили, что теперь они знают, что в них содержится.

«Основываясь на рекомендациях Управления по охране окружающей среды, мы теперь можем подтвердить, что шарики состоят из жирных кислот – химических веществ, которые содержатся в чистящих и косметических средствах, а также из некоторого количества мазута».Руководитель морского управления Нового Южного Уэльса Марк Хатчингс

Считается, что мячи не представляют опасности, если они находятся на песке, однако гражданам все равно рекомендуют не прикасаться к ним.

Сидней славится своими пляжами: в гавани и вдоль побережья их насчитывается более 100.