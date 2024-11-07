Ученые узнали, как бактерии адаптируются к жизни в нефти – исследование

Существуют бактерии, способные окислять нефть, – их можно использовать для очистки от загрязнений. Но в процессе окисления вырабатываются активные формы кислорода. Они вызывают окислительный стресс, повреждающий бактериальные клетки, сообщает Zakon.kz.

Исследователи Академии биологии и биотехнологий ЮФУ обнаружили, что такой стресс активирует антиоксидантную защиту – это позволяет им лучше перерабатывать нефть.

Исследование опубликовано в журнале Microbiological Research. Бактерия Rhodococcus erythropolis способна окислять и разлагать нефть в почве – ее используют для того, чтобы справляться с подобными загрязнениями.

Она приспосабливается к разным углеводородам, чтобы питаться ими и жить в таком субстрате. Но их присутствие в почве вызывает у бактерии окислительный стресс – он повреждает компоненты бактериальной клетки (в том числе ДНК) и губителен для этого организма.

Но Rhodococcus erythropolis – не единственная бактерия, эволюция которой позволяет нам использовать ее во благо человечества. Например, в Японии в 2016 году выделили бактерию, способную за полгода «съесть» пластиковую бутылку. Именно всестороннее развитие биотехнологии и изучение бактерий помогут нам уменьшить антропогенное воздействие на природу.