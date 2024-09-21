Ученый предупредил о большом количестве магнитных бурь в 2025 году

В августе 2024 года индекс солнечной активности составил 215 и превысил прогнозы ученых в два раза, это может быть связано с тем, что звезда находится на минимуме 100-летнего цикла, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал Известиям руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Ученые измеряют индекс солнечной активности с 1749 года, уже почти 300 лет. И раз в месяц непрерывно публикуются текущие значения. Поэтому накоплена большая статистика, которая позволяет обобщать и выявлять наиболее сильные и слабые циклы. В августе этого года было опубликовано значение за август. И оно составило 215, что исключительно высоко. Однако не рекорд. Последний раз такие значения наблюдались в позапрошлом, 11-летнем, цикле солнечной активности – в 2001 году. Тем более за три века такое значение наблюдали не раз. Например, в 1950-х годах были циклы с индексом 300 и выше», – пояснил он.

Богачев отметил, что, согласно прогнозам ученых, на пике текущего цикла значения солнечной активности должны были составлять 105–110, однако фактическое значение превысило предсказанные показатели в два раза – 215.

«Вероятно, ошибка была связана с тем, что мы сейчас находимся на минимуме более длинного цикла солнечной активности – 100-летнего. И раньше в таких условиях высокие значения не регистрировали. Поэтому стоит признать, что мы еще плохо понимаем природу Солнца», – заметил он.

Также Богачев обратил внимание на то, что, по мнению ученых, в 2025 году могут быть достигнуты новые рекорды. Однако с учетом предыдущего промаха делать новые прогнозы может быть бессмысленно, признался он.