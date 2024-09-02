Учительница насмерть сбила на машине девочку в Турции

2 сентября школьная учительница Бану Кая на своем автомобиле насмерть сбила семилетнюю девочку, сообщает Zakon.kz.

Как передает Gazete Memur, инцидент совершила учительница начальной-средней школы Сарайского района турецкой провинции Орду. Управляя своим автомобилем она наехала на семилетнюю Мирай Арслан, которая пришла в школу в рамках подготовительной недели.

Бригада медиков доставила девочку в госпиталь, но несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

«Директор национального образования провинции Орду Мехмет Фатих Варгелоглу и директор национального образования района Алтынорду Онур Бекюрек пришли в больницу и выразили соболезнования отцу Якупу и матери Эде Арслан», – информирует источник.

Автомобиль учительницы, фото: X/gundemedairhs

Учительница доставлена в отделение полиции на допрос.

#Ordu’da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci öldühttps://t.co/4Q26x22zmE pic.twitter.com/B6ptUrw38X — MemurlarNet (@memurlarnet) September 2, 2024

А 1 сентября в Бодруме 90-метровая яхта столкнулась с небольшим судном.