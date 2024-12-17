Удача, строймаркет

город: пос. Юность

Район: Лосино-Петровский городской округ

Адрес: посёлок Юность, 8Б

Индекс: 141142.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент, Электроинструмент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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