Удача, строймаркет
город: пос. Юность
Район: Лосино-Петровский городской округ
Адрес: посёлок Юность, 8Б
Индекс: 141142.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент, Электроинструмент
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк