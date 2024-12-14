Удачная покупка, магазин-склад
город: Анапа
Район: Анапа городской округ
Адрес: Супсехское шоссе, 3
Индекс: 353451.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒376‒51‒60
Сайт: http://grandline.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты