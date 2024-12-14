Удачная покупка, магазин-склад

город: Анапа

Район: Анапа городской округ

Адрес: Супсехское шоссе, 3

Индекс: 353451.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒376‒51‒60

Сайт: http://grandline.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты