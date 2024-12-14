Удачная покупка, магазин строительных материалов

город: д. Федоровщина

Район: Псковский район

Адрес: Моторная, 3 к1

Индекс: 180502.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒911‒895‒80‒11

Сайт: http://pskov.upokupka.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк