Удачный дом, торговая компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Базовый переулок, 39Б
Индекс: 620089.0
Телефон: +7 (343) 286‒49‒72
Мобильный Телефон: +7‒912‒280‒52‒48
Сайт: http://udtsk.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк