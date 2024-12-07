Удачный дом, торговая компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Базовый переулок, 39Б

Индекс: 620089.0

Телефон: +7 (343) 286‒49‒72

Мобильный Телефон: +7‒912‒280‒52‒48

Сайт: http://udtsk.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк