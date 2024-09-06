Уголовное дело завели на певицу Монеточку

Уголовное дело завели на певицу Монеточку

Уголовное дело завели на певицу Монеточку

Уголовное дело завели на российскую певицу Елизавету Гырдымову, более известную под псевдонимом Монеточка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 сентября сообщили в прокуратуре Москвы.

«По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой (признана иноагентом), более известной как «Монеточка», возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах», – говорится в сообщении.

Отметим, в реестр иноагентов артистку включили в январе 2023 года.

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