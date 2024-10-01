Угроза миновала: Израиль разрешил жителям покинуть бомбоубежища

Власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как передает Haaretz, представитель ЦАХАЛ отметил, что на данный момент военные не видят угрозы со стороны Ирана.

Также The Jerusalem Post сообщает, что после ракетного удара Ирана Израиль также открыл воздушное пространство для гражданских самолетов.

Иран 1 октября выпустил множество ракет в сторону Израиля. МИД Израиля назвал эту ракетную атаку беспрецедентной. Что там происходило, можно узнать здесь.