Ультраправая партия победила на всеобщих выборах в Австрии

Ультраправая партия победила на всеобщих выборах в Австрии

Ультраправая партия победила на всеобщих выборах в Австрии

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем по итогам выборов в Австрии получает больше мест в парламенте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД Австрии, после подсчета всех бюллетеней партия Кикля получила 29,2% голосов избирателей, консервативная Австрийская народная партия – 26,5%. На третьем месте – Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов.

В результате:

  • ультраправые получат 58 мест в парламенте из 183;
  • консерваторы – 52;
  • социал-демократы – 41.

Австрийской партии свободы (FPÖ) далеко до абсолютного большинства, а лидер консервативной Народной партии, нынешний канцлер Карл Нехаммер, до выборов исключал возможность коалиции с Киклем.

Явка избирателей составила 74,9 процента. 

Основными вопросами в предвыборной кампании стали миграция и беженцы, а также инфляция и война в Украине.

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