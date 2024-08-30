Ума Турман опубликовала редкий снимок с младшей дочерью

Голливудская актриса Ума Турман поделилась с подписчиками в социальных сетях редкой фотографией с младшей дочерью Розалинд, которой недавно исполнилось 12 лет, сообщает Zakon.kz.

В stories Instagram артистка опубликовала снимок, где девочка нежно целует ее в щеку. Кадр сделан дома на кухне, а на столе у них лежит вязаный свитер.

Ума Турман родила девочку от финансиста Арпада Бюссона, с которым рассталась в 2014 году. После этого бизнесмен затеял судебное разбирательство – он обвинил Турман в алкоголизме, заявил о ее психических заболеваниях и потребовал единоличной опеки над ребенком, однако знаменитость выиграла дело, и Розалинд осталась жить с ней.

Отметим, что у актрисы также есть двое детей от актера Итана Хоука: 26-летняя дочь Майя и 22-летний сын Левон. Супруги развелись в 2005 году, прожив в браке семь лет.

В 2021 году актриса написала для газеты The Washington Post откровенную колонку, в которой рассказала об аборте. Она призналась, что в подростковом возрасте забеременела от мужчины, который был намного ее старше. Вместе с родителями она приняла сложное решение и сделала аборт. По словам Турман, она тяжело все это переживала, и рада, что позже смогла стать матерью для троих детей.