Умелец-Тверь, Офис

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: Промышленный проезд, 11

Индекс: 170028.0

Телефон: +7 (4822) 65‒50‒05

Мобильный Телефон: +7‒920‒160‒76‒06

Сайт: http://xn—-dtbhac6af2bpe1b3e.xn--p1ai

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Отделочные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: сб, вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк