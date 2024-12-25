Умелец-Тверь, Производственный цех
город: Тверь
Район: Тверь городской округ
Адрес: Промышленный проезд, 11 лит А
Индекс: 170028.0
Телефон: +7 (4822) 65‒50‒05
Мобильный Телефон: +7‒920‒160‒76‒06
Сайт: http://xn—-dtbhac6af2bpe1b3e.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Отделочные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк