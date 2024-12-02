Умер актер из фильма «Дюна» Нильс Ареструп

В возрасте 75 лет умер известный французский актер Нильс Ареструп. Последние дни жизни он провел среди родственников в своем доме в пригороде Парижа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, супруга Ареструпа, актриса, сценарист и писательница Изабель Ле Нувель объявила о смерти мужа в воскресенье.

Причина смерти не раскрывается.

Ареструп известен по ролям в фильмах «Дюна» (2013), «Мое сердце биться перестало» (2005), «Боевой конь» (2011), «Ее зовут Сара» (2010), «Скафандр и бабочка» (2007), «Ван Гог. На пороге вечности» (2018) и других.

За свою карьеру он получил две премии Cesar французской Академии искусств и технологий кинематографа как лучший актер второго плана.