Умер актер из «Спасателей Малибу» и реальный пожарный Майкл Ньюман

В возрасте 67 лет умер американский актер Майкл Ньюман, сыгравший в сериале «Спасатели Малибу», сообщает Zakon.kz.

Его друг и продюсер Мэтью Фелкер рассказал изданию People, что артиста не стало вечером 20 октября из-за «осложнений на сердце». Последние минуты жизни он провел в окружении друзей и своей семьи.

В Instagram Фелкер рассказал, что тоже смог повидаться с Ньюманом перед его смертью.

«Он знал, что его любят. Перед тем, как я ушел, он схватил меня за руку так крепко, как мог, посмотрел мне в глаза, просто кивнул, я кивнул и сказал: «Мы еще увидимся.. Я обещаю». Несколько дней спустя я потерял своего друга», – написал он.

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В 2006 году у Ньюмана диагностировали болезнь Паркинсона.

Известность Ньюману принесла его роль в сериале «Спасатели Малибу», где он 10 сезонов играл спасателя Ньюми. Он был единственным актером, который спасал людей не только на экране, но и в жизни – Ньюман работал пожарным.

Сериал выходил в эфир с 1989 по 2001 год. Ньюман появился в 150 эпизодах.