Умер индийский магнат Ратан Тате в возрасте 86 лет

В возрасте 86 лет умер известный бизнес-магнат Индии и бывший председатель Tata Group Ратан Тате, правнук основателя компании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание indianexpress.com, перед смертью Тата находился в больнице Мумбаи. Причина его смерти пока не была обнародована.

Ратан Тата более 20 лет руководил различными компаниями, входящими в конгломерат Tata, выручка которого в 2023-2024 годах составила 165 млрд долларов. Он был одним из самых признанных на международном уровне лидеров бизнеса Индии, а Tata Group является одной из крупнейших компаний страны, отмечает BBC.

В Мумбаи состоялись похороны магната Ратана Таты. Толпы людей, руководители корпораций, политики и знаменитости собрались, чтобы отдать последние почести.