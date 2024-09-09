Умер легенда КВН Александр Масляков

Умер легенда КВН Александр Масляков

8 сентября в возрасте 82 лет умер известный телеведущий и заслуженный деятель искусств России Александр Масляков, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители Международного союза КВН на своей странице в Instagram.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК».

«Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», – резюмировали коллеги телеведущего.

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Публикация от КВН (@kvnofficial)

Отметим, что телеведущий долгое время боролся с диагнозом рак легких. Около восьми месяцев назад врачи заявили ему, что  что лечение уже не поможет в связи с тем, что опухоль неоперабельная.

Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1968 году завершил обучение на Высших курсах работников телевидения.

В 1964 году, будучи студентом, Масляков вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры «Клуб веселых и находчивых». В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Масляков вел передачи «Алло, мы ищем таланты!», «Адреса молодых», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Песня года».

В 1986 году по инициативе Андрея Меньшикова и Бориса Салибова передачу «Клуб веселых и находчивых» возродили. С этого момента и до настоящего времени ее единственным ведущим являлся Масляков. Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами. 

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