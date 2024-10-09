Умер легенда моды и бывший президент Chanel Ари Копельман

Умер легенда моды и бывший президент Chanel Ари Копельман

Умер легенда моды и бывший президент Chanel Ари Копельман

В возрасте 86 лет умер бывший президент и главный операционный директор Chanel Inc. Ари Копельман, сообщает Zakon.kz.

По информации издания WWD, мужчина скончался из-за рака поджелудочной железы.

«Копельман был известен как проницательный, практичный бизнесмен и опытный маркетолог с чувством юмора, который полюбился своими остроумными взглядами на стандарты маркетингового жаргона», – говорится в сообщении.

Ари Копельман был американским бизнесменом и филантропом. Он занимал пост президента и главного операционного директора Chanel с 1986 по 2004 год, когда вышел на пенсию, и его сменила бывший президент Banana Republic Морин Шике.

Бизнесмену приписывают создание прочных отношений с розничными торговцами и издателями журналов и сохранение высокого положения Chanel как одного из величайших мировых брендов, защиту его изысканной привлекательности и расширение ассортимента продукции такими категориями, как ювелирные изделия и часы.

Отметим, что буквально три дня назад Копельман опубликовал свой последний пост в Instagram. На фото он с легендой рекламы Биллом Бернбахом, о встрече с которым он и рассказал в тексте.

«Я показал все, что хотел показать, и сказал, что хотел сказать…» – написал бизнесмен в конце своего небольшого экскурса в историю встречи с Бернбахом.

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Публикация от Arie L. Kopelman (@alkopelman)

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