Умер убийца кенийской участницы Олимпиады в Париже

Умер убийца кенийской участницы Олимпиады в Париже

Умер убийца кенийской участницы Олимпиады в Париже

10 сентября в больнице умер бойфренд участницы Олимпиады-2024, который облил ее бензином и поджег, сообщает Zakon.kz.

Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою девушку, угандийскую бегунью Ребекку Чептегей, скончался в больнице в Кении от травм, которые сам получил при нападении. Об этом пишет New York Times.

Умер убийца кенийской участницы Олимпиады в Париже

Диксон Ндиема, фото: news.sky

Мужчина умер в больнице Moi Teaching and Referral Hospital, в том же учреждении в Элдорете, где на прошлой неделе скончалась Чептегей.

Умер убийца кенийской участницы Олимпиады в Париже

Ребекка Чептегей, фото: news.sky

Мы сообщали, что в начале сентября 33-летняя Ребекка Чептегей не выжила после того, как бывший парень облил ее бензином и поджег.

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