Умерла создатель «Дюймовочки» и «Жил-был пес» Марина Восканьянц

Умерла создатель «Дюймовочки» и «Жил-был пес» Марина Восканьянц

Умерла создатель "Дюймовочки" и "Жил-был пес" Марина Восканьянц

В возрасте 90 лет ушла из жизни легендарный мультипликатор Марина Восканьянц, сообщает Zakon.kz.

По информации шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова, Восканьянц была художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959 по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе.

«Сегодня ночью ушла еще одна легенда «Союзмультфильма», потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Имя Восканьянц встречается в титрах знаменитых работ, таких как «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло». Капков отмечает, что Восканьянц специализировалась на танцевальных сценах, а ее «визиткой» был танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике» (1973).

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