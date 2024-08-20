Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире

Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире

Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире

В возрасте 117 лет умерла Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшим человеком в мире, сообщает Zakon.kz.

О смерти испанки сообщила во вторник, 20 августа ее семья.

«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, мирно и без боли… …Мы всегда будем помнить ее за ее советы и доброту», – опубликовали родные женщины пост в X.

Они также привели ее слова, сказанные незадолго до кончины:

«Однажды я уйду отсюда. Я больше не буду пробовать кофе, ни есть йогурт, ни ласкать Фею…, я тоже оставлю свои воспоминания, свои размышления… и я перестану существовать в этом теле. Когда-нибудь, не знаю, но это очень близко, и это долгое путешествие закончится. Смерть найдет меня утомленной от столь долгой жизни, но я хочу, чтобы она нашла меня улыбающейся, свободной».

Мария Морера родилась в Сан-Франциско, штат Калифорния, 4 марта 1907 года. Когда она была маленькой, ее семья вернулась в Испанию. Последние 23 года она жила в доме престарелых.

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Публикация от Residencia del Tura (@residenciatura)

Исследовательская группа по геронтологии, проверяющая данные о людях, возраст которых составляет 110 лет и больше, назвала Марию Браньяс Мореру старейшим известным человеком в мире после смерти французской монахини Люсиль Рандон в 2023 году.

Следующим по возрасту человеком, по версии группы, является японка Томико Итоока, которой 116 лет.

Французская монахиня Люсиль Рэндон последние годы жизни жила в доме престарелых. Она скончалась в возрасте 118 лет.

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